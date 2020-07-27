Hyundai купит петербургский завод General Motors
Российская «дочка» Hyundai
В ФАС агентству сообщили, что ходатайство Hyundai о приобретении 94,83% предприятия «Дженерал Моторз Авто» было зарегистрировано 24 июля. Завод находится в Шушарах (Ленинградская область). Производство на нем было остановлено в 2015 году, когда американский автоконцерн решил отказаться от производства автомобилей в России.
Обсуждение о покупки петербургского завода GM началось еще в прошлом году. Тогда основным претендентом называли белорусского автопроизводителя «Юнисон Авто». В начале 2019 года ФАС даже одобрила его заявку на покупку завода. Однако до настоящего времени о прогрессе в переговорах с белорусской стороной не сообщалось.
Помимо «Юнисона» заводом GM интересовались немецкий концерн BMW и узбекский «Узавтопром», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные власти и источники на рынке.
Фото: Unsplash
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