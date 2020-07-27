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Hyundai купит петербургский завод General Motors

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Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

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Кристина Пирахмедова

Российская «дочка» Hyundai —«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» — подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о покупке завода General Motors в Ленинградской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Hyundai купит петербургский завод General Motors

В ФАС агентству сообщили, что ходатайство Hyundai о приобретении 94,83% предприятия «Дженерал Моторз Авто» было зарегистрировано 24 июля. Завод находится в Шушарах (Ленинградская область). Производство на нем было остановлено в 2015 году, когда американский автоконцерн решил отказаться от производства автомобилей в России.

Обсуждение о покупки петербургского завода GM началось еще в прошлом году. Тогда основным претендентом называли белорусского автопроизводителя «Юнисон Авто». В начале 2019 года ФАС даже одобрила его заявку на покупку завода. Однако до настоящего времени о прогрессе в переговорах с белорусской стороной не сообщалось.

Помимо «Юнисона» заводом GM интересовались немецкий концерн BMW и узбекский «Узавтопром», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные власти и источники на рынке.

Фото: Unsplash

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