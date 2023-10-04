Hyundai и Kia полностью уйдут из России до конца года — Mash

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia собираются полностью уйти из России до конца года. Об этом пишет Telegram-канал Mash. По данным ресурса, автосалоны распродают остатки машин по завышенным ценам.

По словам представителей брендов, в магазинах почти не осталось автомобилей. Салоны, утверждает Mash, переориентируются на китайских поставщиков. Машины производителей из КНР пользуются меньшим спросом из-за высоких цен. Сотрудники не хотят работать с китайской продукцией и массово увольняются.

По данным Mash, в некоторых салонах Kia в Москве доступны только две модели — Cerato и K5, их стоимость составляет 3 млн рублей и 3,5 млн рублей соответственно.

Что касается Hyundai, популярные модели Sonata, Solaris и Elantra больше не найти в салонах, утверждает Mash. Сейчас доступны только некоторые джипы, которые продают по завышенной стоимости.

При этом в салоны активно завозят китайские машины, а вывески поменяли на Baic. По данным telegram-канала, после этого салоны опустели. Владельцы говорят, что смогут продолжить обслуживать корейские машины, однако цена поддержки вырастет по меньшей мере на 20%.

Сотрудники салонов, где раньше продавали корейские авто, не хотят работать с китайскими машинами из-за низкого спроса и цен, которые не устраивают покупателей.

«Даже китайские представители ездят на Volvo», — отмечают они.

Ранее российский концерн «АвтоВАЗ» объявил о росте продаж машин под брендом Lada на 96% с начала года.

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