Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге начал производство кузовов для экспорта в Казахстан. На предприятии в Алма-Ате уже будут собирать сами автомобили.

Простаивающий завод Hyundai в Петербурге начал производство кузовов для экспорта в Казахстан