Простаивающий завод Hyundai в Петербурге начал производство кузовов для экспорта в Казахстан

Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге начал производство кузовов для экспорта в Казахстан. На предприятии в Алма-Ате уже будут собирать сами автомобили.
Производство перезапустилось недавно. Концерн также планирует выпускать кузовы для кроссовера Hyundai Creta, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.
Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев предупредил, что не стоит рассматривать выпуск кузовов на российском заводе Hyundai как знак того, что компания решила остаться в России. По его данным, на изготовлении кузовов компания зарабатывает гораздо меньше, чем на готовых автомобилях.
В марте завод Hyundai в Петербурге остановил работу из-за нехватки комплектующих и проблем с логистикой. Предприятие выпускало машины Hyundai и Kia – на два этих бренда приходилось 22,3% российского автомобильного рынка.
Фото на обложке: Unsplash
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