Завод Hyundai в Петербурге остановил работу из-за нехватки комплектующих и проблем с логистикой. Предприятие выпускает машины Hyundai и Kia – на два этих бренда приходится 22,3% российского автомобильного рынка.
О приостановке работы завода Hyundai в России рассказал сотрудник российского представительства Hyundai Motor.
Завод Hyundai Motor располагается во Всеволожске под Петербургом и работает под юридическим лицом ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».
Предприятие прекратило работу из-за нехватки комплектующих для производства автомобилей и проблемах в глобальной цепочке поставок автокомпонентов. Завод планирует возобновить работу с 9 марта.
По собственным данным, на предприятии работает 2,5 тысячи сотрудников. Завод производит более 220 тысяч автомобилей в год.
Завод Hyundai в Петербурге производит автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio, Kia Rio X-Line. На долю бренда Hyundai приходится 10% автомобильного рынка России, на долю Kia – 12,3%.
Российский завод Renault в Москве также прекратил производство из-за проблем с логистикой. Предприятие планирует вернуться к работе 5 марта.
Фото на обложке: AntonovVitalii /
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