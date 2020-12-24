Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Hyundai раскрыл долю онлайн-продаж автомобилей

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Компания «Хендэ Мотор СНГ» 1 декабря запустила онлайн-продажи автомобилей. Менее чем за месяц было забронировано 510 машин, полностью оплачено 55, 47 из которых уже доставлены новым владельцам, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Rusbase.

Hyundai раскрыл долю онлайн-продаж автомобилей

По итогам 2020-го года «Хендэ Мотор СНГ» планирует выйти на показатель в 163 тысячи проданных автомобилей. Активно в компании намерены развивать запущенную в декабре онлайн-платформу для продажи машин. 

Так, только за три недели декабря на ней было забронировано 510 автомобилей, предоплачено 85, полностью оплачено 55 и выдано 47 автомобилей. В сервисе уже доступен почти весь модельный ряд Hyundai, а последние новинки, представленные на онлайн-презентации 22 декабря, — флагманский кроссовер Hyundai Palisade и седан Hyundai Elantra седьмого поколения — в этом году можно приобрести исключительно на новой платформе.

Как отмечают в пресс-службе компании, платформа позволяет бесконтактно в режиме онлайн пройти весь цикл приобретения нового автомобиля, включая полную оплату банковской картой, страхование КАСКО и ОСАГО, а также оформление кредита при его необходимости.

Параллельно с развитием онлайн-сервисов, компания продолжает наращивать свою дилерскую сеть: в 2020 году она расширилась до 190 официальных дилерских центров, расположенных в самых разных регионах страны.

Фото: пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ»

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

24 декабря 2020

Yet Another Data Challenge

24 декабря 2020

Углублённый курс по машинному обучению

27 декабря 2020

ForestTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма