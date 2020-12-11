Hyundai купила разработчика роботов-собак за $880 млн

Южнокорейский автопроизводитель приобрёл мажоритарный пакет акций в американской компании Boston Dynamics, известной выпуском роботов-собак. Как говорится в заявлении с Hyundai, вместе с разработчиком компания создаст производственную цепочку от изготовления компонентов для роботов до «умных» логистических решений.

Сделка была заключена между Hyundai и японской корпорацией SoftBank, которая была держателем мажоритарного пакета акций американской компании Boston Dynamics. В заявлении южнокорейского автоконцерна говорится, что компания стала держателем 80% акций исходя из оценки всей компании $1,1 млрд, поэтому сумма сделки составляет около $880 млн.

Японцы при этом сохранили за собой 20-процентную долю в американской компании. Что касается Hyundai, то 60% Boston Dynamics будут принадлежать Hyundai Motor и её дочерним компаниям, а остальные 20% — лично главе Hyundai Чон Ый Сону.

Boston Dynamics была создана в 1992 году. На рынке она стала известна благодаря выпуску роботов-собак. Так, компания создала робота-сапёра, и робота-помощника в строительстве. Этим летом в продажу поступил робот Spot Explorer, также по форме напоминающего собаку. SoftBank купила Boston Dynamics в 2017 году, ранее ею владела корпорация Google.

Глава Hyundai Чон Ый Сону ранее неоднократно заявлял о необходимости развивать разработку роботов в компании, в будущем на робототехнику должно приходиться 20% всей деятельности Hyundai, а на производство автомобилей — 50%.

«Hyundai Motor Group вместе с Boston Dynamics создаст производственную цепочку от изготовления компонентов для роботов до «умных» логистических решений», — говорится в заявлении компании.

Фото: Bostondynamics.com