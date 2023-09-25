I2BF Global Ventures Ильи Голубовича вложился в платформу для автоматизации процесса вакцинации Canid

Платформа для автоматизации процесса вакцинации Canid привлек $1,5 млн от I2BF Global Ventures , MKT1 Capital, FJ Labs и других. Данные об инвестициях появились на Crunchbase 21 сентября, обратил внимание корреспондент RB.RU.

Canid основал в 2020 году Педро Санчес де Лосада. Компания помогает управлять заказами, доставкой и учетом вакцин. Платформа снижает административную нагрузку, медперсоналу больше не нужно вводить данные пациента о прививках вручную

Сейчас Canid представлена в четырех штатах США. Привлеченные средства пойдут на масштабирование проекта в 10 штатах и добавление новых инструментов.

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