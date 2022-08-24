I2BF Global Ventures Ильи Голубовича вложился в два стартапа

I2BF Global Ventures Илья Голубовича вложился в два стартапа – разработчика мобильных приложений 9count и SAAS-платформу BeyondTrucks. Объемы раундов составили $6 млн и $4 млн соответственно.

Основанная в 2018 году 9count разрабатывает мобильные приложения. Среди проектов – сервис для поиска друзей Wink, для знакомств Summer, для мотивации Everland, платформа Popstream.

Сумма А-раунда 9count составила $6 млн, участвовали также GGV Capital Redpoint, Signia, Greycroft, Progression, Crosscut Grishin Robotics, I2BF и Waverley Capital, пишет TechCrunch. Инвестором в том числе фонд Grishin Robotics Дмитрия Гришина.

I2BF Global Ventures уже инвестировал в 9count в раунде на $15 млн в 2019 году.

SAAS-платформа BeyondTrucks позволяет управлять бизнесом логистических компаний. Решение нацелено на предприятия с небольшим автопарком и помогает им вести счета, рассчитывать зарплату, вести учет.

Объем раунда BeyondTrucks составил $4 млн. В сделке участвовали также TenOneTen Ventures, Pear VC, Newtown Partners, IMO Ventures, Gaingels и партнер Index Ventures Нина Ачаджян, сообщил «Русский венчур».

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