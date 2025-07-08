Хакеры бьют, а бизнес жмёт бюджет: 54% компаний не готовы тратиться на защиту без пинка
Половина российского малого бизнеса (54%) не готова к масштабным тратам на кибербезопасность даже под угрозой хакерских атак, а все из-за маленького бюджета. К такому выводу пришли исследователи ИТ-компании «Киберпротект». Опрос проходил совместно с «Работа.ру». Заставить такие компании раскошелиться могут только меры государственного воздействия, констатировали эксперты.
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Кибербезопасность на минималках
- В среднем МСП готовы тратить на борьбу кибератаками 100-500 тыс. рублей в год.
- Но 4% компаний могут позволить себе тратить до 5 млн рублей на защиту от хакеров.
- 23% предприятий снизили расходы на киберриски в 2024 году.
- Лишь 14% малых предприятий практикует значительное увеличение трат на кибербезопасность уже в этом году.
- 20% компаний не планируют менять свой бюджет из-за киберрисков.
Помимо нехватки денег бизнес сталкивается и с отсутствием толковых специалистов по ИБ. Около 7% компаний просто не могут найти соответствующих экспертов, хотя и готовы им платить.
Киберзащита по принуждению
74% предпринимателей готовы усиливать защиту от хакеров, если этого потребует государство. Еще 51% компаний готовы наращивать траты на ИБ, если с претензиями к ним обратятся клиенты и партнеры. При этом непосредственное столкновение с хакерами и последствия атак стимулирует бизнесменов гораздо реже. Треть предпринимателей признается, что пострадала в результате инцидентов в сфере ИБ, но только 16% — усилились, остальные решили, что и так сойдет.
Исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова призвала менять ситуацию, но для этого понадобиться поддержка государства и крупного бизнеса. «Малышам» нужен доступ к обучению и экспертизе, поддержка трат со стороны государства, считает эксперт.
Фото на обложке: Alexander Supertramp / Shutterstock / FOTODOM
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