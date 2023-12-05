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Meta* и IBM организовали альянс для создания общей модели ИИ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Meta* и IBM создадут альянс для разработки так называемой общей модели искусственного интеллекта, пишет The Wall Street Journal. В альянс войдут свыше 50 участников.

Meta* и IBM организовали альянс для создания общей модели ИИ

В состав AI Alliance уже вошли Oracle, Intel, Корнельский университет, Национальный научный фонд и еще десятки компаний и организаций.  

Члены альянса поддерживают открытый исходный код. По словам старшего вице-президента IBM и руководителя IBM Research Дарио Гила, компания с августа работает с Meta*.

«Честно говоря, мы были немного недовольны общими дебатами и дискуссиями об ИИ за последний год», — заявил Гил.

По его словам, компании обсуждают возможность создания новой ИИ модели на основе разработок с открытым исходным кодом.

В числе участников AI Alliance немало компаний, у которых уже есть наработки в области искусственного интеллекта, однако из-за успеха ChatGPT от OpenAI им не удалось привлечь должное внимание.

Членами альянса стали также NASA, Dell, Sony, Linux, AMD и ряд университетов: Йельский, Гарвардский, Токийский, Технический университет Мюнхена.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов

Фото на обложке: Unsplash

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