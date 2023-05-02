CEO IBM объявил о приостановке набора сотрудников, которых сможет заменить ИИ

IBM прекратит набор сотрудников, которых сможет в перспективе заменить искусственный интеллект. CEO компании Арвинд Кришна уже сейчас насчитал в штате около 7,8 тыс. таких сотрудников – их работу сможет делать ИИ на горизонте пяти лет.

Глава международной корпорации IBM заявил, что компания прекратит набор сотрудников, которых в перспективе сможет заменить искусственный интеллект.

По подсчетам Арвинда Кришны, около 7,8 тыс. работающих в IBM сотрудников сможет заменить ИИ на горизонте пяти лет. Всего же в корпорации работают около 26 тыс. человек, обязанности которых не предусматривают общения с клиентами – большинство из них можно будет заменить на ИИ, считает Кришна.

В то же время CEO IBM уверен, что обладателей некоторых специальных навыков будет сложно заменить ИИ в ближайшее время, например, кадровых сотрудников, которые оценивают трудовые ресурсы и производительность.

Всего, по оценке Bloomberg, в IBM работают около 260 тыс. человек. В начале года корпорация объявила, что сократит 1,5% штата – примерно 5 тыс. сотрудников.

Фото на обложке: LCV / Shutterstock