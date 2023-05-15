Сотрудник IBM, уже 15 лет находящийся на больничном, через суд потребовал повышения зарплаты

Сотрудник IBM Ян Клиффорд, который уже 15 лет находится на больничном и не работает, через суд потребовал от компании повысить ему зарплату. В качестве аргумента он привел рост инфляции, сказавшийся на его покупательской способности.

Старший IT-сотрудник международного технологического гиганта IBM подал на компанию в суд за отказ повысить ему заработную плату. Британец Ян Клиффорд с 2008 года находится на больничном по страховому случаю, числится в штате компании, но не выполняет свои непосредственные трудовые обязанности.

Ян Клиффорд

В качестве аргумента для суда Клиффорд привел рост инфляции, что сказалось на его покупательской способности и снижении реальных доходов. Клиффорд получает от IBM $67254 в год, что составляет 75% от полной заработной платы. По словам Клиффорда, за 15 лет IBM ни разу не повысила ему гонорар.

Ян Клиффорд ушел на больничный в 2008 году и получает заработную плату по страховому плану IBM.

В Великобритании средняя зарплата сотрудника на полном рабочем дне составляет $41 тыс. в год, а медианная зарплата для всех сотрудников – около $34,5 тыс. в год.

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