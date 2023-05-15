Сотрудник IBM, уже 15 лет находящийся на больничном, через суд потребовал повышения зарплаты

Сотрудник IBM Ян Клиффорд, который уже 15 лет находится на больничном и не работает, через суд потребовал от компании повысить ему зарплату. В качестве аргумента он привел рост инфляции, сказавшийся на его покупательской способности.
Старший IT-сотрудник международного технологического гиганта IBM подал на компанию в суд за отказ повысить ему заработную плату. Британец Ян Клиффорд с 2008 года находится на больничном по страховому случаю, числится в штате компании, но не выполняет свои непосредственные трудовые обязанности.
Ян Клиффорд
В качестве аргумента для суда Клиффорд привел рост инфляции, что сказалось на его покупательской способности и снижении реальных доходов. Клиффорд получает от IBM $67254 в год, что составляет 75% от полной заработной платы. По словам Клиффорда, за 15 лет IBM ни разу не повысила ему гонорар.
Ян Клиффорд ушел на больничный в 2008 году и получает заработную плату по страховому плану IBM.
В Великобритании средняя зарплата сотрудника на полном рабочем дне составляет $41 тыс. в год, а медианная зарплата для всех сотрудников – около $34,5 тыс. в год.
Фото на обложке: LCV /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Андрей Орлов (IBM) – об использовании когнитивной платформы в реальных проектах на Big Data Conference
- 2 6 известных компаний, которым ребрендинг пошел на пользу
- 3 Цифры дня. Как скачать 1 Тб через мобильный интернет за день
- 4 Цифры дня. Приз самому разговорчивому ИИ
- 5 Томас Миколов, Facebook: До восстания машин еще далеко
ВОЗМОЖНОСТИ
15 мая 2023
15 мая 2023
15 мая 2023
15 мая 2023