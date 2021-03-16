IBM запустила в России цифровую образовательную платформу Open P-Tech

IBM объявила о запуске в России открытой цифровой образовательной платформы Open P-Tech (сокращение от Pathways to Technology — «пути к технологиям»). Она дает возможность составить персональную программу и пройти курсы, посвященные современным корпоративным цифровым технологиям, рассказали RB.ru в IBM.

Платформа бесплатная и предназначена для школьников старших классов, студентов колледжей и вузов, молодых специалистов, профессионалов, учителей, преподавателей и других желающих.

При участии волонтеров IBM был создан первый учебный модуль на русском языке «Введение в цифровую экономику».

Платформа Open P-Tech была создана для использования успешного опыта очной одноименной программы, запущенной в 2011 году. Основные модули площадки адаптированы к интересам и потребностям учащихся и учителей, отметили в IBM.

Онлайн-курсы охватывают такие темы, как искусственный интеллект, облачные вычисления, наука о данных и кибербезопасность, а также профессиональные навыки и дизайн-мышление. По итогам успешного прохождения обучения на платформе можно получать бейджи для размещения в резюме или соцсетях.

Отмечается, что подобные открытые цифровые образовательные платформы представляют новые возможности не только для учащихся, но и для образовательных учреждений.

«В этом ключе вендорские образовательные платформы от лидеров цифровой индустрии безусловно востребованы и помогают нам создавать новые формы и технологии в обучении», — пояснил создатель международного колледжа IThub Михаил Сумбатян.

Глобальный запуск платформы Open P-Tech состоялся в мае 2020 года. По собственным данным, к марту 2021 года она охватывала более 260 тысяч учащихся и учителей из более чем 140 стран. В настоящее время платформа предлагает курсы на 10 языках: русский, английский, испанский, итальянский, китайский, корейский, польский, португальский, турецкий и французский.

Регистрацию на платформе можно пройти по ссылке.

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