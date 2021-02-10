IBS и GeekBrains запустили бесплатный курс для повышения квалификации разработчиков

Компания IBS открыла набор на бесплатные курсы для разработчиков, посвященные хранилищам данных — IBS Career Reboot. Учиться могут специалисты из разных городов России, для этого предусмотрены четыре потока.

Программа состоит из четырех модулей:



Linux. Hadoop. Apache Spark. Airflow.

Студентов ждут вебинары от экспертов IBS и GeekBrains, решение задач, основанных на кейсах компании, и работа с менторами. Лучшие ученики получат приглашение на работу в IBS в должности middle-разработчика хранилищ данных.

Курс разделен на несколько географических потоков, занятие в которых начинаются в разное время:

Волгоград + Волжский: 25 февраля — 25 марта.

Киров + Ижевск: 25 марта — 21 апреля.

Орел + Брянск: 22 апреля — 20 мая.

Липецк + Курск: 22 апреля — 20 мая .

Чтобы начать обучение на курсе, желающим нужно пройти тестирование. Узнать подробности можно на сайте.

Фото на обложке: mojo cp / Shutterstock