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IBS и GeekBrains запустили бесплатный курс для повышения квалификации разработчиков

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Компания IBS открыла набор на бесплатные курсы для разработчиков, посвященные хранилищам данных — IBS Career Reboot. Учиться могут специалисты из разных городов России, для этого предусмотрены четыре потока.

IBS и GeekBrains запустили бесплатный курс для повышения квалификации разработчиков

Программа состоит из четырех модулей:

  1. Linux.
  2. Hadoop.
  3. Apache Spark.
  4. Airflow.

Студентов ждут вебинары от экспертов IBS и GeekBrains, решение задач, основанных на кейсах компании, и работа с менторами. Лучшие ученики получат приглашение на работу в IBS в должности middle-разработчика хранилищ данных.

Курс разделен на несколько географических потоков, занятие в которых начинаются в разное время:

  • Волгоград + Волжский: 25 февраля — 25 марта.
  • Киров + Ижевск: 25 марта — 21 апреля.
  • Орел + Брянск: 22 апреля — 20 мая.
  • Липецк + Курск: 22 апреля — 20 мая .

Чтобы начать обучение на курсе, желающим нужно пройти тестирование. Узнать подробности можно на сайте.

Фото на обложке: mojo cp / Shutterstock

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