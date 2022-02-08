Крупный IT-интегратор IBS купил разработчика приложений Dunice

Крупнейший российский IT-интегратор IBS купил разработчика программного обеспечения — компанию Dunice. Соглашение было подписано 4 февраля 2022 года, говорится в сообщении IBS.

Dunice занимается мобильной и веб-разработкой на российском и зарубежном рынках с 2012 года. Офис компании находится в Таганроге.

После сделки компания продолжат работу под брендом IBS Dunice.

Сделка позволила IBS расширить портфель услуг в области заказной разработки мобильных и веб-приложений и усилить присутствие в сегменте среднего бизнеса. В свою очередь, Dunice получила доступ к клиентской, производственной и технологической базам IBS.

«Смена владельца не повлияет на обязательства перед клиентами и не повлечет изменений в оргструктуре. Артем Дегтярев продолжит занимать должность генерального директора компании», — говорится в сообщении.

По данным ЕГРЮЛ, чистая прибыль российского юрлица Dunice — ООО «Дунайс» в 2020 году составила 43,7 млн рублей, выручка — 100,6 млн рублей.

Генеральный директор группы компаний IBS Григорий Кочаров сообщил, что синергия усилит направление заказной разработки и расширит продуктовый портфель для клиентов различного масштаба.

Как пояснил управляющий партнер сегмента «Разработка и тестирование» IBS Павел Эйделанд, Dunice заинтересовала своей первоклассной командой разработчиков.

Компания IBS – бизнес- и технологический партнер государственных структур и лидеров российского бизнеса.

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Фото на обложке: pexels.com