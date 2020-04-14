Основатели IT-компании IBS решили разделить бизнес

Владельцы и основатели российского IT-интегратора IBS Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий решили разделить компанию. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Каждый из основателей планирует развивать свой бизнес самостоятельно. По данным «СПАРК-Интерфакс», Карачинскому принадлежит 75% головной компании IBS «ИБС холдинг», Мацоцкому – 25%.

«План реорганизации предусматривает, что в апреле 2020 года, с началом нового финансового года, из состава компании IBS выделяется самостоятельная структура, которая будет принадлежать Сергею Мацоцкому. Он перестает быть миноритарным акционером компании и выходит из состава совета директоров IBS», — говорится в сообщении IBS.

Новая структура под управлением Мацоцкого будет включать в себя дивизион инфраструктуры IBS, компанию БФТ и компанию Arenadata. У нее будет собственный бренд.

В составе IBS консолидируется бизнес по внедрению бизнес-решений, консалтингу, системной интеграции, оказанию ИТ-услуг и HR-аутсорсингу. Также она продолжит заниматься разработкой и тестированием ПО, поставкой тиражируемых решений для ИТ-инфраструктуры и оказанием услуг на базе частного облака.

Причины раздела бизнеса не уточняются. В сообщении говорится, что сооснователи приняли такое решение «по взаимному согласию и с чувством глубокого уважения к вкладу каждого в партнерство, которое длилось более 30 лет».

Источник «Ведомостей» на IT-рынке отмечает, что партнеры разошлись во взглядах на развитие бизнеса.