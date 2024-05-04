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ICONIQ Growth достиг целевого показателя в $5,75 млрд

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Фонд ICONIQ Growth привлек, по разным оценкам, от $5,21 (данные SEC) до $5,75 млрд (источники на рынке), тем самым достигнув целевого показателя, о котором заявлял в 2022 году.

ICONIQ Growth достиг целевого показателя в $5,75 млрд

ICONIC Growth — венчурная инвестиционная фирма, специализирующаяся на поддержке технологических компаний от ранней стадии роста до IPO, напоминает TechCrunch.

Инвестплатформа фонда использует для финансирования стартапов возможности экосистемы ICONIQ Capital, которая управляет капиталом ряда самых богатых людей мира в сфере технологий, например, Марка Цукерберга и Джека Дорси.

Это седьмая кампанию по привлечению средств в фонд ICONIQ Capital, и ее размер значительно превышает целевой показатель шестой кампании в размере $3,75 млрд.

Согласно данным PitchBook, ICONIQ Growth за последние годы осуществила несколько десятков выходов компаний из своего портфеля на первичное размещение, включая IPO Snowflake, Airbnb, GitLab и HashiCorp. 

В 2023 году ICONIQ Growth инвестировала $1,1 млрд в 22 технологические компании, а в портфель фонда входят такие стартапы, как Drata, Canva, Ramp, ServiceTitan, Writer и др. В планах фонда на 2024 год поддержка до 25 фирм.

Фото на обложке: Unsplash

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