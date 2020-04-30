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Компания iDealMachine проведет вебинар по выходу на рынок Юго-Восточной Азии

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

30 апреля состоится вебинар серии «International Expansion», в ходе которого эксперты расскажут о нюансах ведения бизнеса в Юго-Восточной Азии, поиске подходящей локации, удаленном тестировании рынка и платежеспособного спроса.

Компания iDealMachine проведет вебинар по выходу на рынок Юго-Восточной Азии

Управляющий партнер iDealMachine Сергей Фрадков и основатель венчурной студии Uvecon в Гонконге Иван Иванов в ходе вебинара обсудят следующие темы:

  • Преимущество Гонконга как стартовой точки для выхода на рынок Юго-Восточной Азии;
  • Государственные программы поддержки технологических компаний и стартапов;
  • Отличие рынков Гонконга и материкового Китая;
  • Привлечение инвестиций в технологические стартапы в Гонконге;
  • Нюансы ведения бизнеса для основателей из России и СНГ;
  • Иммиграционная политика;
  • Налогообложение в Гонконге;
  • Особенности локализации в Гонконге;
  • Как запустить удаленный процесс анализа, исследования и тестирования рынка Юго-Восточной Азии;
  • Как наладить лидогенерацию за рубежом и заключить первые контракты;
  • Инфраструктура для развития стартапов в Гонконге;
  • Ресурсы и бюджет, необходимые на выход на рынок Юго-Восточной Азии.

Регистрация на вебинар доступна на сайте.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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Бизнес-инкубатор Elnite

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