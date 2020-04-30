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Компания iDealMachine проведет вебинар по выходу на рынок Юго-Восточной Азии
Новости
Юлиана Трегуб
30 апреля состоится вебинар серии «International Expansion», в ходе которого эксперты расскажут о нюансах ведения бизнеса в Юго-Восточной Азии, поиске подходящей локации, удаленном тестировании рынка и платежеспособного спроса.
Компания iDealMachine проведет вебинар по выходу на рынок Юго-Восточной АзииЮлиана Трегуб
Управляющий партнер iDealMachine Сергей Фрадков и основатель венчурной студии Uvecon в Гонконге Иван Иванов в ходе вебинара обсудят следующие темы:
- Преимущество Гонконга как стартовой точки для выхода на рынок Юго-Восточной Азии;
- Государственные программы поддержки технологических компаний и стартапов;
- Отличие рынков Гонконга и материкового Китая;
- Привлечение инвестиций в технологические стартапы в Гонконге;
- Нюансы ведения бизнеса для основателей из России и СНГ;
- Иммиграционная политика;
- Налогообложение в Гонконге;
- Особенности локализации в Гонконге;
- Как запустить удаленный процесс анализа, исследования и тестирования рынка Юго-Восточной Азии;
- Как наладить лидогенерацию за рубежом и заключить первые контракты;
- Инфраструктура для развития стартапов в Гонконге;
- Ресурсы и бюджет, необходимые на выход на рынок Юго-Восточной Азии.
Регистрация на вебинар доступна на сайте.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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