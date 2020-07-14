Назван идеальный работодатель для IT-специалиста

Компания Ancor выяснила, насколько заинтересованы IT-специалисты в работе в сфере e-commerce и что они ценят в работодателях. Результатами компания поделилась с Rusbase. Оказалось, что размер зарплаты — не самое важное для соискателей.

В исследовании приняли участие 468 московских специалистов из сферы IT с опытом работы. Для 60% опрошенных в приоритете при выборе места работы — самореализация. В это понятие 73% включили возможность предлагать свои решения и реализовывать их на практике, 63% — разнообразие заданий, 56% — высокий уровень ответственности.

При этом IT-специалисты выбирают предложения компаний, которые в будущем повысят ценность резюме. Соискатели обращают внимание на престижность и узнаваемость бренда. Так, в топ-5 самых интересных работодателей вошли:

«Яндекс» (74% опрошенных хотели бы работать в компании),

Сбербанк (54%),

Mail.ru Group (49%),

Ozon (37%),

«Ситилинк» (26%).

В числе лидеров рынка e-commerce респонденты назвали Ozon и Wildberries.

74% опрошенных женщин считают e-commerce интересным сектором для развития карьеры. А среди молодых специалистов 87% благосклонны к работодателям из сферы электронной торговли.

«Интерес этих групп респондентов объясняется довольно легко: молодежь хорошо чувствует тренды и готова расти вместе с перспективной отраслью, женщины часто хорошо разбираются в торговле на бытовом уровне, им есть что предложить площадкам из личного опыта», — рассказала исполнительный директор Ancor FinTech Анна Добрякова.

Рассказывая об идеальном работодателе, IT-специалисты не ставили на первые места в рейтинге приоритетов красивые офисы, дружелюбный коллектив и достойную оплату труда. Причина в том, что эти факторы воспринимаются соискателями как базовое условие сотрудничества, считают авторы исследования.

У 60% респондентов оклад составляет до 67% базового дохода. Остальное — это разнообразные премии и бонусы. На доход, состоящий из оклада и бонусов, рассчитывают 79% опрошенных IT-специалистов Москвы.

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