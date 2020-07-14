Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Назван идеальный работодатель для IT-специалиста

Новости
Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

Автор

Кристина Пирахмедова

Компания Ancor выяснила, насколько заинтересованы IT-специалисты в работе в сфере e-commerce и что они ценят в работодателях. Результатами компания поделилась с Rusbase. Оказалось, что размер зарплаты — не самое важное для соискателей.

Назван идеальный работодатель для IT-специалиста

В исследовании приняли участие 468 московских специалистов из сферы IT с опытом работы. Для 60% опрошенных в приоритете при выборе места работы — самореализация. В это понятие 73% включили возможность предлагать свои решения и реализовывать их на практике, 63% — разнообразие заданий, 56% — высокий уровень ответственности.

При этом IT-специалисты выбирают предложения компаний, которые в будущем повысят ценность резюме. Соискатели обращают внимание на престижность и узнаваемость бренда. Так, в топ-5 самых интересных работодателей вошли:

  • «Яндекс» (74% опрошенных хотели бы работать в компании),
  • Сбербанк (54%),
  • Mail.ru Group (49%),
  • Ozon (37%),
  • «Ситилинк» (26%).

В числе лидеров рынка e-commerce респонденты назвали Ozon и Wildberries.

74% опрошенных женщин считают e-commerce интересным сектором для развития карьеры. А среди молодых специалистов 87% благосклонны к работодателям из сферы электронной торговли.

«Интерес этих групп респондентов объясняется довольно легко: молодежь хорошо чувствует тренды и готова расти вместе с перспективной отраслью, женщины часто хорошо разбираются в торговле на бытовом уровне, им есть что предложить площадкам из личного опыта», — рассказала исполнительный директор Ancor FinTech Анна Добрякова.

Рассказывая об идеальном работодателе, IT-специалисты не ставили на первые места в рейтинге приоритетов красивые офисы, дружелюбный коллектив и достойную оплату труда. Причина в том, что эти факторы воспринимаются соискателями как базовое условие сотрудничества, считают авторы исследования.

У 60% респондентов оклад составляет до 67% базового дохода. Остальное — это разнообразные премии и бонусы. На доход, состоящий из оклада и бонусов, рассчитывают 79% опрошенных IT-специалистов Москвы.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2020

FoodTech

15 июля 2020

NeuroTech

15 июля 2020

Criec

17 июля 2020

Математические бои

19 июля 2020

FTh Connection

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма