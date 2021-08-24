Хакеры выставили на продажу копии паспортов более миллиона российских клиентов Oriflame

На хакерском форуме RaidForums выставлены на продажу скан-копии паспортов более чем 1,3 миллиона российских клиентов косметического бренда Oriflame. Злоумышленники могут использовать их для оформления микрокредитов, покупки SIM-карт, регистрации в онлайн-сервисах.

Компания 31 июля и 1 августа подверглась кибератакам, в результате которых хакеры могли получить доступ к копиям удостоверений личности клиентов. Инцидент затронул в основном клиентов Oriflame в странах СНГ и Азии, сообщил «Коммерсантъ».

Бренд заявил, что расследует этот инцидент вместе с правоохранительными органами. В Oriflame заверили, что номера банковских счетов, телефонов, пароли и коммерческие операции пользователей атака не затронула.

Ранее продавец на хакерском форуме выкладывал сканы документов клиентов Oriflame из Грузии и Казахстана и заявлял, что имеет данные об участниках системы из 14 стран. Речь идет о содержимом одного из файловых хранилищ Oriflame, скопированного вирусом-вымогателем, считают собеседники издания.

По словам экспертов, база из 1,3 млн данных на черном рынке обойдется в сотни тысяч долларов и может использоваться для микрозаемов, регистрации доменов в зоне .ru, SIM-карты или кошелька платежных систем.

С этими данными злоумышленник может объединить с базой пластиковых карт и получить поддельный паспорт или оформить электронную подпись, что приведет к краже всех денег с банковских счетов.

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Фото: Oriflame