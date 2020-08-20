iFarm привлек $4 млн инвестиций на масштабирование

Российский стартап в сфере создания технологий для выращивания овощей, ягод и зелени iFarm объявил о закрытии инвестиционного раунда на сумму $4 млн. Лид-инвестором стал венчурный фонд Gagarin Capital, который ранее уже вкладывался в проект. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе iFarm.

Также к сделке присоединились Matrix Capital, Impulse VC, imi.vc, бизнесмен Борис Ким и несколько бизнес-ангелов.

Привлеченные средства компания направит на развитие своей IT-платформы iFarm Growtune. Это автоматизированная система управления вертикальными фермами по выращиванию салатов, пряных трав, ягод и овощей. Также запланировано четырехкратное расширение ассортимента культур.

Разработчики намерены минимизировать человеческое участие в производстве. Кроме того, в ближайшее время будут завершены эксперименты по выращиванию клубники, помидоров черри, редиса, сладких и острых перцев, заявляют в iFarm.

«Привлеченные инвестиции помогут приблизиться к нашей цели — более 1 млн кв. м. вертикальных ферм, работающих по технологии iFarm по всему миру, и более 500 культур, доступных для выращивания, к 2026 году», — отмечает соучредитель, гендиректор iFarm в Москве Максим Чижов.

Также на базе SaaS-платформы iFarm GrowTune будет запущена краудинвестинговая платформа. С ее помощью будет привлекаться финансирование на вертикальные фермы клиентов iFarm от банков, лизинговых компаний и частных лиц.

«Мы развиваем инструмент проектного инвестирования, который позволяет вложить средства в строящиеся вертикальные фермы по технологиям iFarm и получать пассивный доход», — рассказывает соучредитель, президент iFarm Александр Лысковский.

Он добавил, что финансовые партнеры уже участвуют в развитии ферм в Москве, Санкт-Петербурге и Хельсинки.

Отмечается, что технологии вертикальных ферм нацелены на городскую среду, так как с ее помощью растения можно выращивать в больших закрытых помещениях.

Подбор алгоритма управления климатом и подачи питания растений автоматизирован и может совершенствоваться. Компания применяет роботизацию, IoT и технологии искусственного интеллекта, в частности, компьютерного зрения.

«iFarm использует новый подход к сельскому хозяйству, предлагая автоматизированное решение для выращивания рядом с потребителем, и, в то же время, решая вопросы обеспечения продовольственной безопасности», — комментирует управляющий партнер Gagarin Capital Михаил Тавер.

iFarm был основан в июне 2017 года Александром Лысковским, Максимом Чижовым и Константином Ульяновым. По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Городские теплицы» является американская компания «Айфарм Корпорэйшн» с долей 25%. Остальные 75% принадлежат Александру Лысковскому. Он же является гендиректором компании.

По собственным данным, сейчас в группе компаний iFarm работают более 70 человек из 6 стран мира. Команда работает над 50 проектами в Европе, Ближнем Востоке и СНГ. Суммарная посадочная площадь объектов составляет более 10 тысяч кв. м., заявляют в компании. Выращенная зелень поставляется в рестораны и федеральные сети: Kesko, S-Group, «Лента», «Азбука вкуса», «Бахетле» и другие.

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