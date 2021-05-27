Агротехнологическая компания iFarm вышла на сотрудничество с Катаром

Производитель вертикальных ферм iFarm, управляемых с помощью дронов и искусственного интеллекта, объявил о партнерстве с Sadarah. Компании объединят усилия, чтобы выращивать натуральные продукты в суровых климатических условиях Катара.
На первом этапе сотрудничества будет создано производство в Эль-Хауре. Вертикальная ферма станет первой в странах Персидского залива, управляемой с помощью ИИ и использующей дроны для мониторинга здоровья культур и управления урожайностью.
Второй этап подразумевает дистрибуцию выращенной продукции: листовой зелени, клубники и съедобных цветов, на местный рынок и расширение географии использования агротехнологий.
iFarm основана в 2017 году. Компания предоставляет инновационные агротехнологии для выращивания свежей зелени, ягод и овощей. Проект входит в топ-500 стартапов мира в сфере питания и признан лучшим сельскохозяйственным стартапом Европы.
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Фото: iFarm
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