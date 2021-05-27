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Агротехнологическая компания iFarm вышла на сотрудничество с Катаром

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Производитель вертикальных ферм iFarm, управляемых с помощью дронов и искусственного интеллекта, объявил о партнерстве с Sadarah. Компании объединят усилия, чтобы выращивать натуральные продукты в суровых климатических условиях Катара.

Агротехнологическая компания iFarm вышла на сотрудничество с Катаром

На первом этапе сотрудничества будет создано производство в Эль-Хауре. Вертикальная ферма станет первой в странах Персидского залива, управляемой с помощью ИИ и использующей дроны для мониторинга здоровья культур и управления урожайностью. 

Второй этап подразумевает дистрибуцию выращенной продукции: листовой зелени, клубники и съедобных цветов, на местный рынок и расширение географии использования агротехнологий.

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iFarm основана в 2017 году. Компания предоставляет инновационные агротехнологии для выращивания свежей зелени, ягод и овощей. Проект входит в топ-500 стартапов мира в сфере питания и признан лучшим сельскохозяйственным стартапом Европы.

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Фото: iFarm

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