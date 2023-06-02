45% россиян игнорируют звонки от потенциальных работодателей

45% россиян игнорировали сообщения и звонки рекрутеров, даже когда активно искали работу и оставляли контакты для связи. Чаще так делали женщины, чем мужчины. Об этом говорится в исследовании «Работы.ру» и «СберПодбора», с результатами которого ознакомился RB.RU.
Cреди аудитории 18-24 года процент ответивших, что они игнорировали рекрутеров, равен 57%, среди аудитории 45-54 года — всего 42%.
Молодые соискатели также чаще предпочитает избегать общения по телефону и предпочитает соцсети и мессенджеры для обсуждения вопросов по вакансиям.
36% респондентов игнорировали потенциальных работодателей потому как посчитали, что вакансия им не подходит, но решили не сообщать об этом HR-специалистам. Еще 23% не отвечали на звонки, так как не отвечают на звонки от незнакомых номеров.
В исследовании говорится, что 22% соискателей игнорировали сообщения и звонки от рекрутеров, потому что им было неудобно общаться именно в это время.
И лишь 9% респондентов сослались на склонность рекрутеров игнорировать их отклики, из-за чего чувствует себя вправе ответить тем же.
В исследовании участвовали 1,3 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов России.
Фото на обложке: chainarong06 /
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