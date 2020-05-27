Сервис доставки продуктов iGooods планирует выйти на европейский рынок до конца года

Российский сервис доставки продуктов iGooods планирует до конца года выйти на европейский рынок. Об этом рассказал РБК основатель и управляющий iGooods Григорий Кунис.

По словам Куниса, компания прорабатывает проект по выходу на рынки Германии и Франции.

«Мы ведем переговоры с международными торговыми сетями, с которыми работаем в России, о расширении сотрудничества в европейских странах. Это, в том числе, Auchan, Metro, Globus. Мы надеемся, что больших сложностей при переговорах с сетями не будет», — отметил основатель iGooods.

Кунис добавил, что сервис рассчитывает на помощь одного из своих акционеров — маркетплейса Joom, у которого большая база клиентов в Европе. В прошлом году Joom инвестировал в iGooods 325 млн рублей и получил 10% компании.

iGooods планирует развивать бизнес во Франции и Германии по франшизе. Компания хочет охватить страны, где не развиты сервисы доставки еды.

Среди рисков проекта Кунис называет потенциально большие затраты на маркетинг. Еще он отмечает, что доставка продуктов не может быть дешевой, потому что предполагает индивидуальную сборку заказов. Но жители некоторых стран Европы не готовы платить много за доставку, добавляет основатель iGooods.

iGooods доставляет продукты из 100 гипермаркетов: METRO, «Лента», «Карусель», «Магнит», Globus, PRISMA, Selgros, Real и SuperBabylon в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Белгороде, Оренбурге, Сургуте и Кингисеппе. Стоимость доставки - от 199 рублей, она зависит от региона и веса заказа.

По данным компании, за 2019 год выручка за 2019 год выручка iGooods составила 2,6 млрд рублей.