На пути к утилизации упаковки: igooods запустил новую функцию для пользователей

Сервис доставки продуктов igooods запустил новую функцию под названием «Меньше пакетов». Теперь пользователи смогут сократить количество пакетов, используемое для доставки их заказа. В сервисе рассчитывают, что это позволит использовать на 2,3 млн пакетов меньше ежегодно. Об этом RB.ru рассказал представитель igooods.

До введения опции в igooods продукты делили на 10 категорий: фреш, заморозка, химия и другие. Товары разных категорий упаковывались в разные пакеты. В среднем для доставки одного заказа использовалось 5 пакетов-маек.

По заявлению сервиса, для введения новой функции был определен оптимальный вариант перевозки продуктов. Он сократит число используемых пакетов примерно на четверть.

Так, при выборе пользователем опции «Меньше пакетов», большинство товаров будет комплектоваться вместе. По технологии это близко к тому, как большинство людей самостоятельно складывают товары в магазине, рассказали в igooods. Отдельные пакеты будут обязательны только для 3 групп продуктов, которые следует изолировать от остальных:

бытовой химии и косметики,

охлажденного мяса и рыбы,

замороженных продуктов.

Весовые товары, например, овощи и фрукты по-прежнему будут доставляться в прозрачных фасовочных пакетах.

«Более 10% наших клиентов обозначали свое желание получать заказ в меньшем числе пакетов. Некоторые указывали на число пакетов как на единственный минус в использовании сервиса», — отметил сооснователь и управляющий igooods Григорий Кунис.

Он добавил, что в будущем компания планирует запустить проект по утилизации пакетов и мусора пользователей.

Новая функция была протестирована в нескольких гипермаркетах Москвы и Петербурга. По данным igooods, за 1 месяц ею воспользовались 13% пользователей. Чтобы уменьшить количество пакетов в заказе, нужно поставить галочку в специальном поле в момент оформления заказа.

Сейчас функция доступна жителям всех городов, где работает сервис — в веб-версии и приложении сервиса на iOS. По данным igooods, на платформе Android опция появится в ближайшее время.

igooods — сервис по доставке продуктов, который осуществляет доставку продуктов из гипермаркетов Metro, Globus, «Лента», «Ашан», «О'КЕЙ», «Карусель», Prisma, Selgros, «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», SuperBabylon и других. По собственным данным, компания работает более чем в 20 городах России. Среди партнеров сервиса насчитывается около 220 гипермаркетов.

igooods реализует товары по цене магазинов с учетом акционных позиций. Стоимость доставки начинается от 199 рублей и зависит от региона, а также веса заказа. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

Фото: igooods