«Лаборатория Касперского» и G-Core Labs запустили программу поддержки игровых стартапов

Центр инноваций «Лаборатории Касперского» и провайдер облачных и edge-решений G-Core Labs объявили о запуске совместной программы поиска и поддержки игровых стартапов. Об этом Rusbase рассказали представители компаний.
Для участия компании приглашают стартапы с потенциалом, способным «изменить игровой мир и повысить его безопасность», а также имеющие первые продажи и MVP (работающая версия продукта). Заявки на участие принимаются по ссылке.
Наиболее перспективным стартапам «Лаборатория Касперского» предоставит техническую и менторскую поддержку, возможность доступа к своим партнёрским каналам (включая дистрибьюторов и реселлеров), клиентам и проектам.
G-Core Labs откроет доступ к своей облачной инфраструктуре и предоставит гранты на сумму до €25 тысяч, которые можно будет потратить на облачные сервисы компании в течение двух лет.
Сотрудничество центра инноваций «Лаборатории Касперского» с G-Core Labs началось весной 2020 года в рамках инициативы Open Innovation Program.
Фото: Parilov / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Рассылка Rusbase Chance
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА