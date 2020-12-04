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«Лаборатория Касперского» и G-Core Labs запустили программу поддержки игровых стартапов

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Центр инноваций «Лаборатории Касперского» и провайдер облачных и edge-решений G-Core Labs объявили о запуске совместной программы поиска и поддержки игровых стартапов. Об этом Rusbase рассказали представители компаний.

«Лаборатория Касперского» и G-Core Labs запустили программу поддержки игровых стартапов

Для участия компании приглашают стартапы с потенциалом, способным «изменить игровой мир и повысить его безопасность», а также имеющие первые продажи и MVP (работающая версия продукта). Заявки на участие принимаются по ссылке.

Наиболее перспективным стартапам «Лаборатория Касперского» предоставит техническую и менторскую поддержку, возможность доступа к своим партнёрским каналам (включая дистрибьюторов и реселлеров), клиентам и проектам.

G-Core Labs откроет доступ к своей облачной инфраструктуре и предоставит гранты на сумму до €25 тысяч, которые можно будет потратить на облачные сервисы компании в течение двух лет.

Сотрудничество центра инноваций «Лаборатории Касперского» с G-Core Labs началось весной 2020 года в рамках инициативы Open Innovation Program.

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Фото: Parilov / Shutterstock

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