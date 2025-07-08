Игры по новым правилам: в России обсуждают локализацию и госрегулирование геймдева

В России обсуждают новые правила для геймдева: от обязательной локализации для иностранных издателей до выпуска собственной игровой консоли. Власти и рынок согласовывают стратегию, которую вынашивают с 2022 года. Следующее совещание должно определить ведомство, ответственное за отрасль, материалы прошедшего оказались в распоряжении издания «Коммерсантъ».

Игра с местной пропиской: для импорта потребуется российский посредник

Один из ключевых вопросов — возможное введение правила, по которому зарубежные игры смогут выходить в России только через локальных издателей. Источник в игровой студии отметил, что эта идея давно обсуждается властями. Также прорабатывается интеграция российских симуляторов в образовательные программы, например, уроки вождения с использованием гоночных игр. Другое направление — борьба с пиратством: по оценкам рынка, объем контрафактных настольных игр достигает 2 млрд рублей (около 10% от общего оборота).

Границы рынка и новые риски: локализация может ударить по экспорту

Не все инициативы встречают единодушную поддержку. Часть участников рынка опасается, что ограничения для иностранных издателей могут спровоцировать ответные меры против российских студий за рубежом. При этом многие компании рассчитывают на господдержку экспорта — 52,8% опрошенных считают помощь в продвижении за границей приоритетной.

В начале весны 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству изучить возможность запуска производства отечественных игровых приставок — как стационарных, так и портативных. В рамках этой инициативы также рассматривается разработка российской операционной системы и облачной платформы для дистрибуции игр.

В феврале 2025-го в фонде «Сколково» обсуждалась стратегия по созданию национальной игровой консоли. Среди возможных сценариев — локализация производства внутри страны или на зарубежных мощностях. Во всех вариантах предполагается поддержка со стороны Минпромторга в виде субсидий. Уже в марте министерство дало «Сколково» конкретное задание — детально проработать вариант с выпуском российской консоли.

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