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Президент дал поручение продвигать российские видеоигры на зарубежный рынок

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Президент поручил правительству заняться продвижением российских видеоигр на зарубежные рынки. В 2022 году отечественный игровой рынок рухнул на 80% из-за проблем с осуществлением финансовых операций, ухода и релокации студий.

Президент дал поручение продвигать российские видеоигры на зарубежный рынок

Правительство поручило от президента поручение заняться продвижением российских видеоигр на рынки стран БРИКС – Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ответственные за выполнение поручения должны отчитаться о результатах работы к 30 сентября. 

Российский рынок видеоигр по итогам 2022 года рухнул на 80%. Причиной падения стали уход и релокация студий, а также сложности с проведением финансовых операций на фоне санкций.

В 2021 году российский рынок видеоигр оценивался в 100 млрд рублей при ежегодном росте на 10%.

Фото на обложке: Maksym93 / Shutterstock

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