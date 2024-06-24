Российскую «дочку» американской iHerb возглавил ликвидатор десятков компаний

Топ-менеджер, который уже закрыл несколько десятков компаний с иностранным участием, в том числе зарегистрированных в Москве на 1-м Казачьем, где расположен «Немецкий дом экономики», возглавил «Айхерб ру». Российская «дочка» американского маркетплейса прекратила отправлять заказы и обрабатывать платежи сразу после начала СВО, но обещала следить за ситуацией, чтобы возобновить работу. По мнению экспертов, назначение такого специалиста может свидетельствовать о планах iHerb окончательно закрыть «дочку» в России.

Новым генеральным директором ООО «Айхерб ру», российской дочки американского маркетплейса товаров для красоты и здоровья iHerb, стал Александр Шаламов, занимающийся ликвидацией компаний с иностранным участием в России, следует из материалов «Контур.Фокус». До 17 июня 2024 года компанию возглавлял Илья Микин, который развивал бизнес.

Шаламов уже успел побывать во главе около 50 компаний, поэтому внесен в особый реестр ФНС. Большая часть предприятий с иностранным участием, которую он возглавлял, ликвидирована. Например, Шаламов ликвидировал зарегистрированные в «Немецом доме экономики» в Москве на 1-м Казачьем, там же, где и «Айхерб ру», ООО «Гильдемайстер ЛСГ Солар Рус», ООО «Тошиба Глобал Коммерс Солюшнз», ООО «Рэйтеон Профешнл Сервисез» ООО «Элементс Текнолоджи» и другие.

Большинство компаний, которыми руководит или руководил Шаламов — убыточны. «Айхерб ру» по итогам 2023 года также получила чистый убыток на 2,7 млн рублей при выручке в 18,1 млн рублей. Для сравнения, по итогам 2021 года, в разгар пандемии коронавируса, российская дочка американской iHerb получила чистую прибыль в 36,9 млн рублей и выручку в 1 млрд рублей, это был ее самый успешный год в России.

Как пояснила RB.RU руководитель корпоративной практики юридической компании «Эклекс» Юлия Беккерман, действительно, существуют юридические и полуюридические компании, которые предоставляют специалистов, назначаемых ликвидаторами организаций.

«Эти специалисты могут числиться руководителями множества компаний — иногда 50, 100 или даже больше. Их основная функция заключается в ликвидации этих компаний», — пояснила Беккерман.

По словам юриста, насколько хорошо они ведут ликвидацию и корректно заполняют необходимые документы, оценить достаточно сложно. Если такое лицо уже назначено и выступает в роли ликвидатора, оно действительно может закрыть компанию, считает юрист.

Как уточнил RB.RU член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий, как правило, юридическими лицами (за исключением случаев, когда обязательно назначение ликвидационной комиссии) назначаются именно ликвидаторы, поскольку это наиболее простой способ ликвидации.

«Ликвидатором может быть любое лицо, так как законодательство не предъявляет к нему каких-либо особых требований. В качестве ликвидатора может быть назначен сам генеральный директор, любой сотрудник организации, другое юридическое лицо или, как правило, сторонний специалист», — пояснил Пантазий.

Согласно п. 4 ст. 62 ГК РФ ликвидатор с момента его назначения является руководителем организации и обладает всеми полномочиями по управлению делами юридического лица. Юрист добавил, что решение о ликвидации организации предшествует назначению ликвидатора, то есть не само назначение Шаламова генеральным директором юрлица свидетельствует о его закрытии, а именно решение учредителей является подтверждением ликвидации юрлица.

Проверить статус юридического лица, а именно принято ли решение о его ликвидации, можно на официальном сайте ФНС России или в онлайн сервисе для быстрой проверки контрагентов. Пока никакой информации о возможной ликвидации российской структуры iHerb в ФНС не поступало.

Роскомнадзор внес сайт интернет-магазина iHerb в реестр запрещенных. Основанием стало постановление суда Барнаула о том, что на сайте размещена запрещенная в России информация о продаже специализированной пищевой продукции.

На российском сайте iHerb сообщается, что компания приостанавливает действие программы вознаграждения для партнеров, находящихся в России.

«На нашу способность отправлять заказы и обрабатывать платежи серьезно повлияли недавние события, включая ограничения и санкции, наложенные на банковские организации, отмена авиарейсов, а также ограничения в отношении транзакций, проводимых в российских рублях различными платежными системами», — говорится в сообщении. В компании обещали следить за ситуацией, чтобы возобновить работу.

В настоящее время открыть сайты iHerb в России невозможно.

Товары из магазина iHerb в России предлагают некоторые посредники.

с 1 февраля 2024 года Шаламов стал главой представительством ООО «Немецкая академия менеджмента Нижней Саксонии» вместо Вернера Шольца.

Фото на обложке: Vkiherbrussia