Роскомнадзор внес сайт интернет-магазина iHerb в список запрещенных

Роскомнадзор внес сайт интернет-магазина iHerb в реестр запрещенных. Основанием стало постановление суда Барнаула о том, что на сайте размещена запрещенная в России информация о продаже специализированной пищевой продукции.

Сай ru.iherb.com внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора под номером 2а-3550/2021. Основанием для внесения послужило постановление центрального районного суда Барнаула от 24 августа 2021 года.

В постановлении говорится, что на сайте интернет-магазина iHerb размещена информация о продаже товаров, которые не соответствуют техническому регламенту Евразийского экономического союза.

Согласно информации на сайте Роскомнадзора, доступ к ресурсу iHerb не ограничивается.

В ведомстве пояснили «Ведомостям», что владелец сайта удалил запрещенные материалы, и эта информация в настоящее время проверяется. Представитель iHerb рассказал изданию, что компания не согласна с решением суда, уже безуспешно пыталась его обжаловать и будет снова пытаться это сделать.

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