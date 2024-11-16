Британский оператор O2 представил «ИИ-бабушку» для общения с телефонными мошенниками

Бот под названием dAIsy имитирует пожилую женщину, у которой есть время поболтать — о вязании, о своём коте Пушистике — с целью бесконечно отвлекать мошенников, пока они пытаются получить её банковские реквизиты. Они у «ИИ-бабушки», как сразу же прозвали её пользователи, поддельные, уточняют разработчики в пресс-релизе.

«ИИ-бабушка» от O2 сочетает в себе «различные модели искусственного интеллекта». Одни преобразуют голос звонящего в текст, другие затем генерируют ответ с помощью большой языковой модели, третьи преобразовывают его в речь. Известно, что в разработке и обучении бота участвовал Джим Браунинг, эксперт по «приманкам» для мошенников с огромным количеством подписчиков на YouTube.

В прошлом году ФБР сообщило, что с помощью телефонных мошенничеств у людей старше 60 лет было украдено $3,4 млрд по сравнению с $3,1 млрд в 2022 году. С развитием генеративного ИИ и голосовых имитаций цифры вырастут еще больше.

В России подобный бот тоже бы пригодился. По данным Сбера, ежедневно в стране совершается до 15 млн мошеннических звонков, если считать мессенджеры (злоумышленники активно их взламывают). А по подсчетам юридической службы «Единый Центр Защиты», число потерпевших с 2015 года выросло на 72%. К сентябрю в 2024 году ущерб от мошеннических действий достиг почти 250 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash