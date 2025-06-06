Российские ученые создали универсальную ИИ-модель для роботов и производственных процессов
Исследователи Института AIRI представили Vintix — универсальную ИИ-модель, созданную для управления роботами и оптимизации производственных процессов, узнал Forbes.
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Эта инновационная модель, доступная в открытом доступе, отличается уникальным подходом: вместо выполнения конкретных задач, Vintix учится повторять логику принятия решений и совершенствоваться самостоятельно, минимально полагаясь на обратную связь от пользователей.
Vintix превосходит аналогичные технологии, анализируя в три раза больше информации. Модель справляется с задержками и неполными данными, которые критичны для индустриального применения. Благодаря использованию метода обучения с подкреплением в контексте (ICRL), Vintix адаптируется к новым задачам в реальном времени, что делает ее эффективной в различных сферах, включая энергетику и автономный транспорт.
Специалисты отмечают, что Vintix демонстрирует наилучшие результаты в задачах с манипуляторами-роботами, достигая прироста производительности до 32%. Применение этой модели может значительно оптимизировать производственные процессы, снижая время перенастройки оборудования и минимизируя ошибки человеческого фактора. Принятие исследований AIRI на международной конференции ICML подчеркивает высокое качество и актуальность российских разработок в области машинного обучения, отметили в «Яндексе».
- В конце прошлого года американская технологическая компания Nvidia, разработчик наиболее популярных чипов для ИИ, заявила, что уже в первой половине 2025 года выпустит комплексное ПО для управления человекоподобными роботами. Систему для их обучения компания выложила в открытый доступ в марте.
Фото на обложке: Westend61 / Getty Images
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