Врача больницы впервые в России наняли с помощью ИИ

Главного врача Центральной районный больницы Вологодской области наняли с помощью ИИ. По заявлению авторов разработки – впервые в России ее использовали для поиска и трудоустройства специалиста такой компетенции.
Решение под названием Sever.ai создал IT-холдинг TalentTech. Кандидата нашли, причем не в регионе размещения вакансии, а в соседнем, и наняли на работу. ИИ-модель следовала алгоритму.
На первом этапе проскринили 295 резюме, размещенных соискателями из Вологодской области – подходящих не нашлось. На втором этапе – искали врача в соседних регионах. Робот звонил кандидатам и отсеивал их, если резюме совпадало менее чем на 75% с заявленными требованиями работодателя.
Специалист с релевантным опытом нашелся в Ярославле. Он прошел интервью и был утвержден на должность в департамента здравоохранения области, после чего релоцировался и приступил к работе.
«Мы были приятно были удивлены, что кандидаты не только нашлись, но и нам удалось сформировать воронку из заинтересованных претендентов. При этом технически универсальная ИИ-модель смогла адекватно оценить этих кандидатов», – отметил CPO Sever.ai Владимир Ли.
IT-холдинг TalentTech, чьим активом являются, в частности, Нетология, JungleJobs и Фоксфорд, входит в структуру инвесткомпании «Севергрупп» Алексея Мордашова – на текущий момент богатейшего бизнесмена России.
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