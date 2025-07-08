ИИ остаётся экзотикой для промышленности. Кроме автопрома — он уже в деле

ИИ используют лишь 37% промпредприятий в мире — и даже к 2027 году их будет меньше половины. Автопром идёт на опережение: нейросети уже внедрили 47% игроков, к 2027 году их станет 74%. Главная ставка — предиктивная аналитика, но вместе с эффективностью растут и риски кибератак.

Скепсис на фоне хайпа

Цифровая трансформация затронула промышленность далеко не везде. Хотя дискуссий об ИИ много, внедрение пока остаётся точечным. Исследование «Касперского» и VDC Research показывает: лишь треть предприятий в мире имеет реальный опыт использования ИИ. При этом ожидаемый рост к 2027 году выглядит сдержанно — всего до 44%.

Причина — в восприятии технологии. Предприятия пока предпочитают привычные решения: удалённый мониторинг, аналитические панели, кибершлюзы. А нейросети остаются уделом тех, кто готов экспериментировать — и рисковать.

Автопром как витрина успеха

Автомобильная отрасль идёт по другой траектории. Здесь почти половина компаний уже использует ИИ — и не планирует останавливаться. Через два года с технологией будут работать 74% игроков.

Причины прагматичны: любая внештатная ситуация, остановка линии или сбой — это моментальные убытки. Для автозаводов ИИ — это инструмент раннего обнаружения проблем и экономии на непредсказуемости. Здесь нейросети стали частью повседневной оптимизации, а не футуристическим «на вырост».

Угроза внутри прогресса

Предиктивные алгоритмы — ключевой кейс применения ИИ в индустрии. Их ценность в том, чтобы заметить проблему до того, как она остановит весь процесс. Особенно важно это на непрерывных производствах, где время — деньги в буквальном смысле.



Но сложность технологий оборачивается новой уязвимостью.

Анна Кулашова из «Лаборатории Касперского» отмечает: «Индустриальные объекты всё чаще становятся мишенями. Чем больше автоматизации и ИИ, тем выше интерес у атакующих. Мы не можем внедрять сложные решения без должной защиты».

Контекст

ИИ в промышленности — это уже не «будущее», а конкурентное преимущество здесь и сейчас. Но большинство отраслей по-прежнему предпочитают наблюдать за автопромом со стороны. И пока одни выигрывают в эффективности и снижают убытки от простоев, другие рискуют остаться в уязвимом прошлом — без нейросетей и без защиты. Скоро будет уже не вопрос «нужен ли нам ИИ», а вопрос «успели ли мы».