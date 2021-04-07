ИИ-продукт экосистемы «Сбера» стал использоваться в частных медклиниках России

Многопрофильный центр современной медицины «Евромед», расположенный в Омской области, запустил в эксплуатацию голосовое заполнение медицинских протоколов. Для этого клиника использует ИИ-продукт Voice2Med от группы компаний ЦРТ, входящей в экосистему «Сбера». Об этом RB.ru сообщил представитель ГК ЦРТ.

Решение используется для подготовки заключений лучевой диагностики: МСКТ и МРТ. При этом «Евромед» стал одним из первых в России частных медучреждений, применяющих Voice2Med.

Voice2Med — продукт на основе ИИ, позволяющий в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст.

Во время исследования врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию. Она моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы, пояснили в ГК ЦРТ.

В результате, по заявлению разработчиков, формируется полностью заполненный медицинский протокол, который требует минимальных корректировок. Также отмечается, что уровень качества распознавания речи составляет 97-98%, и внедрение Voice2Med позволяет экономить более 20% времени врачей.

Ранее технология голосового ввода была успешно протестирована в московских поликлиниках и больницах. С 2019 года голосовой помощник Voice2Med применяется в отделениях лучевой диагностики, а с осени 2020 года — в кабинетах УЗД.

Внедрением голосового ввода занимается Центр диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения. Перед стартом проекта организация передала группе ЦРТ обезличенные протоколы лучевых исследований, на которых обучались алгоритмы распознавания речи, рассказали в ЦРТ.

Сейчас Центр продолжает собирать отзывы врачей-пользователей речевых технологий, и отправляет их в ГК ЦРТ. Отмечается, что обратная связь помогает Voice2Med дообучаться и постоянно пополнять словари медицинской лексики новыми терминами, аббревиатурами и сокращениями.

«Решение уже работает в 80 медицинских учреждениях Москвы, в Мордовии, Кемерове, Тюмени, Перми. Внедрение в Омской области — особое: демонстрирует, что решение актуально и для частных медицинских учреждений ... надеемся, что вскоре он [продукт] станет востребованным и среди врачей-хирургов, эндоскопистов, а также, в перспективе, для терапевтов и невропатологов», — рассказал гендиректор ГК ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

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Фото: DC Studio / Shutterstock