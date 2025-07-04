ИИ-сотрудники вместо людей: Битрикс24 запустил инструмент для автоматизации бизнеса

«Битрикс24» готовит релиз семи собственных ИИ-агентов в 2025 году и интегрирует их в свой сервис, помогающий управлять бизнесом. В самом ближайшем будущем это будут сотни агентов. Нейросети заменят реальных сотрудников. «Битрикс24» вступает в борьбу за долю рынка цифровых клонов. Вадим Аюев, руководитель дирекции моделей и методов продвинутой аналитики Альфа-Банка, заявил RB.RU что «агенты — передний край современного практического ИИ».

«На старте мы представим семь универсальных агентов, каждый из которых будет специализироваться на конкретной задаче, как это делает живой сотрудник», — пояснил RB.RU директор по продукту Юрий Волошин.



ИИ-агент, созданный на основе LLM (большая языковая модель), — это лучшая версия сотрудника, ему всегда можно задать вопрос, поставить задачу и посоветоваться. Более того, даже без участия человека он способен принять правильное решение и действовать. Цифровой клон обучается и общается с внешним миром. Польза от агентов очевидна, они будут повышать эффективность и возьмут на себя часть рутины, они способны подключаться к базам данным. Цифровые клоны настраиваются по желанию пользователей, но встроена и заводская конфигурация. Их среда обитания — спецраздел в интерфейсе. Купить агента можно будет на маркетплейсе «Битрикс24» или даже сформировать самостоятельно.



«Каждый из семи первых агентов создается как полноценный "цифровой сотрудник" — автономный, обученный, выполняющий конкретную работу. И самое важное — их можно масштабировать. Мы видим в этой модели будущее, в том числе с возможностью подключения внешних разработчиков и партнёрских решений через маркетплейс. В перспективе — сотни специализированных агентов под задачи конкретных отраслей», — пояснил Волошин.



В «Битрикс24» рассказали RB.RU подробно о каждом агенте:





Агент по базе знаний клиента — отвечает на вопросы сотрудников на основе внутренних баз знаний компании;

Агент с возможностью поиска данных в сети и решения задач — анализирует и формирует обоснованные выводы;

Автоответчик в чатах (в будущем — цифровой клон сотрудника) — следит за чатами, отвечает на повторяющиеся вопросы, умеет адаптировать ответы под немного изменённые формулировки;

Личный секретарь (саммаризация чатов) — делает краткие резюме по чатам в ваше отсутствие;

Помощник по задачам — подсказывает, на какие задачи обратить внимание, напоминает о необходимости давать обратную связь или писать резюме к выполненной задаче;

Агент по объединению дубликатов в CRM — анализирует и объединяет дублирующиеся записи (контакты, компании), даже если они приходят из разных каналов и без явных идентификаторов;

Агент по обучению сотрудников — обучает в формате беседы. Модель задаёт вопросы, оценивает уровень понимания, даёт обратную связь.

«Битрикс24» не привлекал внешних инвестиций на создание ИИ-агентов.



«Мы не привлекаем внешних инвестиций под разработку ИИ-агентов. Это целиком собственные вложения компании — стратегические, последовательные, идущие уже третий год подряд, — пояснил RB.RU Волошин. — Эти средства идут не на рыночное "инвестирование" в классическом понимании, а на развитие нашей собственной ИИ-инфраструктуры. В частности, мы поднимаем полностью свой кластер: это локальные модели, развернутые в изолированной среде, без трансграничной передачи данных. Для наших клиентов это критически важно — мы гарантируем, что никакие сторонние сервисы не получают доступ к корпоративным данным, и эти данные не используются для внешнего обучения».

Что думают эксперты

Вадим Аюев, руководитель дирекции моделей и методов продвинутой аналитики Альфа-Банка, заявил RB.RU что «агенты — передний край современного практического ИИ».



«В Альфе активно развивается это направление, и уже сейчас в тестовом режиме агенты применяются во всех бизнес-линиях, многих операционных и поддерживающих подразделениях. В Банке даже создана специальная технология для запуска решений на базе LLM (а современные агенты, как минимум, агенты-аркестраторы, как правило, обращаются к большим языковым моделям) — проект AlfaGen. Основная цель внедрения агентов для нас — автоматизация рутинной деятельности, минимизация ошибок на типовых операциях, высвобождение времени сотрудников для решения более сложных и творческих задач, а так же помощь в режиме copilot. Мы открыты для тестирования любых решений, если по совокупности функциональных характеристик они превзойдут внутренние разработки и другие решения на рынке», — заявил эксперт.



Учредитель экосистемы цифрового управления гостиничным бизнесом Teamjet и эксперт в области ИИ Алексей Корнеев считает, что запуск ИИ-агентов «Битриксом24» – это не какое-то прорывное решение, это уже острая необходимость.



«Компании, которые не используют ИИ-сервисы, останутся "за бортом" большого бизнеса очень скоро, учитывая невероятную скорость развития технологий. Внедрение AI-ассистентов именно в корпоративную платформу вроде "Битрикс24" соответствует мировому тренду — от CRM до офисных приложений везде появляются "умные" помощники. Базовые плюсы этого решения очевидны: скорость и качество обработки запросов, улучшение пользовательского опыта, автоматизация процессов, персонализация, экономия времени работы сотрудников и так далее. "Фишкой" ассистентов "Битрикса"может стать бесшовность, ведь агенты живут внутри экосистемы "Битрикс24", учатся на данных клиентов и доступны в пару кликов. Вызывает уважение амбициозная цель внедрить несколько сотен разнообразных агентов», — заявил эксперт.

Но у Корнеева возникает вопрос: как это будет реализовано? «Вариантов – масса: это может быть облачная LLM вроде того же GPT, могут быть предобученные LLM, размещаемые в облаке или on premise (то есть на железе компании-клиента), а также собственные разработки. Предположу, что в разработке была использована opensource-модель. Здесь возможны два варианта: облачное решение (все данные будут храниться в облаке "Битрикса") либо размещение на серверах клиента. В обоих случаях есть свои недостатки. Облачные решения, по традиции, обладают определенными слабостями в части защиты данных. Если же будет вариант с «коробкой», то клиентам понадобятся специалисты для ее установки на собственной инфраструктуре», — заявил эксперт в области ИИ.

«В целом, ИИ-агенты давно используют технологические гиганты, такие как "Сбер", VK и "Контур". Их продукцию используют и другие компании: например, в прошлом году разработчик российского ПО "МойОфис" сообщил о внедрении ИИ-ассистента GigaChat (нейросеть от "Сбера") для облегчения работы с документами. Насколько ИИ-агенты "Битрикса" будут конкурентноспособными по сравнению с уже существующими на рынке решениями зависит от технологической "начинки" продукта», — заключил эксперт.



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