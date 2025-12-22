CEO Lovable Антон Осика и Фабиан Хедин стали миллиардерами

Шведский ИИ-стартап по программированию Lovable объявил о привлечении $330 млн в новом инвестиционном раунде — благодаря этому оценка компании выросла втрое менее чем за полгода. Сооснователи компании — Антон Осик и Фабиан Хедин — стали одними из самых молодых миллиардеров Европы. По данным Forbes, Lovable — самый быстрорастущий технологический стартап в истории.

Одни из крупнейших инвестиций в европейский стартап

Как пишет Forbes, раунд на $330 млн стал одним из крупнейших для европейских AI-стартапов за год. Его возглавили фонды CapitalG и Menlo Ventures, к сделке также присоединились венчурные компании Khosla Ventures, Accel и энергетическая компания EQT.

С учётом нового привлечения общий объём инвестиций в Lovable достиг $550 млн с момента основания компании в 2023 году.

У сооснователей Lovable — по 24% доли стартапа

По оценке Forbes, генеральный директор Антон Осик и технический директор Фабиан Хедин владеют примерно по 24% компании каждый. Это оценивает их личные состояния примерно в $1,6 млрд.

26-летний Фабиан Хедин стал одним из самых молодых self-made-миллиардеров Европы. Он получил этот статус всего на несколько месяцев позже, чем другой шведский AI-предприниматель — Арвид Луннемарк, который получил стал миллиардером в ноябре 2025-го в возрасте 26 лет.

Фабиан Хедин входит в число 12 self-made-миллиардеров в мире младше 30 лет.

Lovable — для тех, кто не владеет программированием

Lovable разрабатывает AI-инструмент, который позволяет создавать сайты и приложения с помощью одного текстового запроса. Продукт ориентирован на пользователей без навыков программирования и относится к направлению так называемого вайб-кодинг.

Антон Осик основал компанию в 2023 году после того, как созданный им в свободное время AI-инструмент для кодинга почти сразу возглавил список трендов на GitHub. Увидев быстрый рост интереса, он пригласил бывшего коллегу Фабиана Хедина в качестве сооснователя и технического директора.

В июле 2025-го выручка Lovable достигла $100 млн

В октябре 2023 года стартап привлёк $8 млн посевных инвестиций от фонда Hummingbird. В ноябре 2024-го команда запустила продукт в сфере vibe coding — инструменты, позволяющие создавать сайты и приложения с помощью одного текстового запроса.

По словам Антона Осика, в прошлом месяце у Lovable было 8 млн активных пользователей — более чем втрое больше, чем 2,3 млн в июле 2025-го. В тот период компания зарабатывала около $1 млн в день на подписках.

По данным Forbes, в июле Lovable достиг $100 млн годовой выручки в пересчёте на год всего за восемь месяцев после запуска. Для сравнения, компании облачных вычислений Wiz понадобилось 18 месяцев, а облачной платформе Deel — почти два года.

Давление со стороны бигтеха

Как пишет Forbes, стартап всё сильнее чувствует конкуренцию со стороны крупных IT-компаний. Так, Figma и Squarespace запустили собственные инструменты для написания кода, Wix купил ИИ-платформу для разработки Base44 за $80 млн.

Google также заплатила $2,4 млрд за команду Windsurf, которая занимается разработкой инструментов для программирования на базе ИИ. А OpenAI и Anthropic продают собственные инструменты для программирования напрямую.

Половина доходов от экзита — на благотворительность

Антон Осик и Фабиан Хедин заявили, что, если Lovable будет продан или выйдет на биржу, и основатели смогут продать часть своей доли, половину полученных денег они планируют направить на благотворительность.

Антон Осик ранее говорил Forbes, что значительная часть ценности, созданной Lovable, должна пойти на то, чтобы переход к сверхинтеллектуальному ИИ был полезным для людей.