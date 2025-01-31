ИИ-стартап MoveToPlay получил грант в 8 млн рублей

Проекту по разработке приложения для “умного” родительского контроля были выделены 8 млн рублей от Фонда Содействия Инновациям, узнал RB.RU. Грант выдали по программе “Старт ИИ-2”, которая призвана поддержать стартапы, связанные с искусственным интеллектом.

Компанию MoveToPlay основал Антон Щелоков в 2022 году. Разработанное ей приложение помогает родителям контролировать экранное время детей, а также качество этого времени. Развлекательные приложения открываются ребенку на гаджетах, только если он прочитал заданное количество страниц книги или выполнил зарядку. Количество и тип упражнений настраивается вручную. Кроме того, в программе есть и “классические” функции родительского контроля: ограничение доступа к играм или социальным сетям.

Для анализа используется искусственный интеллект – он распознает слова и контролирует выполнение упражнений через фронтальную камеру. Затем данные предоставляются родителям в виде статистики.

“Мы выиграли грант по программе “Старт ИИ-2”. Такие гранты выдаются для поддержки проектов, связанных с искусственным интеллектом у которых уже есть свои подтвержденные разработки. В нашем случае применяется компьютерное зрение и распознавание речи. Средства пойдут на разработку новых развивающих модулей нашего приложения”, – рассказал RB.RU Антон Щелоков, CEO & Founder MoveToPlay.

В 2024 году приложение вошло в топ-10 лучших стартапов по версии «Фонтанка.ру» и было признано продуктом недели на платформе Product Radar. В январе 2025 года MoveToPlay вошел в топ-100 перспективных российских стартапов 2024 года RB CHOICE.

Фонд Содействия Инновациям входит в группу ВЭБ.РФ. На момент публикации представитель Фонда не ответил на вопросы RB.RU