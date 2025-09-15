ИИ в российском бизнесе — кому нужен и для чего

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ изучил, как компании в России используют технологии искусственного интеллекта. В выборке — более 15 тысяч крупных и средних организаций, а база данных собрана Росстатом по новой методологии. Результаты показывают парадокс: половина компаний не видит в ИИ смысла, но у тех, кто внедряет новые технологии, растут доходы, клиенты и эффективность процессов.

Какие технологии в ходу

Среди наиболее востребованных технологий лидирует компьютерное зрение — системы, которые позволяют алгоритмам распознавать и анализировать изображения и видео. Его применяют 66% компаний, использующих ИИ. На втором месте — интеллектуальные системы поддержки принятия решений и управления, к которым обращаются 50% организаций.

Свыше трети компаний уже освоили работу с текстом и звуком: распознавание речи, синтез, анализ массивов документов. Более редкие, но перспективные инструменты — технологии повышения эффективности самого ИИ (например, AutoML) — есть лишь на каждом пятом предприятии. Это показатель того, что рынок пока сосредоточен на «базовых» сценариях.

Как компании покупают и дорабатывают ИИ

Компании идут разными путями. Чаще всего они заказывают разработку у сторонних подрядчиков (56%) или покупают готовое коммерческое ПО (53%). Часть бизнеса экономит: 24% используют бесплатные решения, 23% пишут собственное ПО, 18% дорабатывают open source, а 14% модифицируют уже купленные продукты.

Только 17% вообще не занимались новым ПО за год. Такая активность связана с тем, что готовые продукты часто не подходят под специфику бизнеса, а адаптация позволяет и сэкономить, и повысить эффективность.

Где ИИ помогает бизнесу

Маркетинг и продажи стали главным полигоном для внедрения ИИ. По данным ВШЭ, 54% компаний используют технологии для персонализации предложений, анализа поведения клиентов и оптимизации рекламных кампаний. Это неудивительно: именно здесь эффект от внедрения измеряется напрямую — ростом конверсии и увеличением выручки. В условиях высокой конкуренции компании рассматривают ИИ как инструмент удержания аудитории и ускорения сделок.

Не менее активно ИИ внедряется в производство продукции и оказание услуг. 51% организаций отметили, что используют алгоритмы для контроля качества, прогнозирования сбоев и оптимизации производственных процессов. Такие системы позволяют не только экономить на ремонте оборудования, но и повышать надёжность конечного продукта. На том же уровне — 51% — компании применяют ИИ в управлении персоналом. Здесь технологии помогают отбирать кандидатов, оценивать их соответствие требованиям и прогнозировать успешность работы в долгосрочной перспективе.

В то же время гораздо реже ИИ используют в управлении организациями (23%), обеспечении безопасности (18%) и логистике и транспорте (15%). Эти направления остаются нишевыми: внедрение требует больших массивов данных и дорогостоящей инфраструктуры, что пока ограничивает масштабы использования.

Эффекты для компаний

Главный результат внедрения — рост эффективности и качества бизнес-процессов. Об этом сообщили около половины компаний.

Свыше трети отметили рост доходов и клиентской базы, каждый пятый — рост производительности труда и качества продукции. Лишь 15% признали, что ИИ сокращает численность работников, тогда как 63% заявили: на занятость это не влияет. Снижение себестоимости и ускорение вывода продуктов на рынок пока отмечаются реже, но эти эффекты постепенно накапливаются.

Барьеры и ограничения

Тем не менее почти половина компаний (48%) заявили, что в ИИ у них нет потребности. Главный аргумент — цена: высокие затраты на внедрение отметили 58% респондентов.

Другие барьеры — слабая ИКТ-инфраструктура, нехватка кадров и дефицит данных, необходимых для обучения моделей. Для каждой пятой компании серьёзными ограничениями стали законодательные нюансы и сложность интеграции алгоритмов в действующие процессы.