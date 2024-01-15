Средства на открытых с января ИИС начнут страховать

Средства на открытых с 1 января индивидуальных инвестиционных счетах нового типа начнут страховать. Соответствующее поручение президента направлено в правительство и ЦБ. Максимальная сумма страхового возмещения составит 1,4 млн рублей.

Владимир Путин дал поручение правительству и ЦБ разработать механизм страхования средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) нового типа, открытых с 1 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно поручению, которое нужно выполнить до 1 марта, максимальная сумма страхового возмещения составит 1,4 млн рублей на человека.

Новые ИИС можно открыть минимум на пять лет в период с 2024 по 2026 год, далее минимальный срок удержания счета будет увеличиваться.

ИИС нового типа встал на замену прежним, которые на данный момент открыть нельзя. Открытые счета прежнего типа сохранятся.

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