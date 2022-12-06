IKEA вошла в десятку любимых брендов россиян уже после ухода из страны

Samsung, Nike, Adidas, Apple и Xiaomi в 2022 году сохранили свои позиции на первых строчках рейтинга «Любимые бренды россиян», несмотря на уход части из них из России. Исследование провела компания OMI (Online Market Intelligence), его результаты есть у RB.RU.
OMI отмечает, что, как правило, бренды, покинувшие российский рынок, ухудшают свои показатели в рейтинге или сохраняют их на прежнем уровне. Реже это позволяет им занять более высокие позиции.
Так, Nike в 2022 году занял 2 место в рейтинге любимых брендов россиян, поднявшись на одну строчку, Zara переместилась с 8 места в 2021 году на 6-е в 2022-м.
При этом заметным исключением стала IKEA — доля респондентов, отметивших бренд как любимый, выросла вдвое, ритейлер поднялся сразу на 11 позиций и переместился с 20-го места на 9-е в 2022 году.
В большинстве же случаев ушедшие бренды ухудшают свои позиции. Например, McDonald’s переместился с 12-го места в 2021 году на 19-е в 2022-м. Coca-Cola с 7-го на 12-е, H&M — с 11-го на 18-е.
Исследование проводилось в августе 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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