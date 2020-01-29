В IKEA появились гардины, которые очищают воздух

В магазинах IKEA в России появились гардины, очищающие воздух. В основе лежит принцип, напоминающий фотосинтез. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе IKEA.

Гардины получили название «Гунрид». Они доступны в сером и розовом цвете. С апреля также добавится желтый цвет. Размер — 145х300 см.

Как заявляют в компани, в основе функционала гардин лежит принцип, который напоминает процессы фотосинтеза.

«Он запускается при контакте ткани с дневным светом, поэтому не требует электричества. После этого специальная обработка из минеральных веществ начинает разрушать элементы, загрязняющие воздух, и расщепляет их на диоксид углерода и молекулы воды», — рассказали в IKEA.

Гардины доступны в магазинах и на сайте IKEA.