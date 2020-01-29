Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В IKEA появились гардины, которые очищают воздух

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В магазинах IKEA в России появились гардины, очищающие воздух. В основе лежит принцип, напоминающий фотосинтез. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе IKEA.

В IKEA появились гардины, которые очищают воздух

Гардины получили название «Гунрид». Они доступны в сером и розовом цвете. С апреля также добавится желтый цвет. Размер — 145х300 см.

Как заявляют в компани, в основе функционала гардин лежит принцип, который напоминает процессы фотосинтеза.

«Он запускается при контакте ткани с дневным светом, поэтому не требует электричества. После этого специальная обработка из минеральных веществ начинает разрушать элементы, загрязняющие воздух, и расщепляет их на диоксид углерода и молекулы воды», — рассказали в IKEA.

Sales-сервисы от проверенных компаний в B2B-магазине Rusbase.

Гардины доступны в магазинах и на сайте IKEA.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

31 января 2020

Positive Hack Days

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

31 января 2020

Positive Hack Days

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ