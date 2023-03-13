Товары IKEA разрешили ввозить по параллельному импорту

Минпромторг расширил список товаров для поставок в Россию по параллельному импорту. В перечне разрешенных товаров — IKEA, Hasbro и Mattel, Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.
В будущем список может расширяться: ведомство планирует вносить в него не только отдельные торговые марки, но и их правообладателей, узнали «Известия».
Собеседник издания сообщил, что товары IKEA можно будет найти в продаже к конце мая — начале июня, другие марки одежды и парфюмерии из списка — в середине лета.
В целом такой подход приведет к расширению ассортимента в отечественных магазинах, но следует тщательно проработать механизм исключения из списка вендоров, которые решат вернуться в Россию, предупредили эксперты.
Фото на обложке: NP27 /
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