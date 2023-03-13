Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Товары IKEA разрешили ввозить по параллельному импорту

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минпромторг расширил список товаров для поставок в Россию по параллельному импорту. В перечне разрешенных товаров — IKEA, Hasbro и Mattel, Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.

Товары IKEA разрешили ввозить по параллельному импорту

В будущем список может расширяться: ведомство планирует вносить в него не только отдельные торговые марки, но и их правообладателей, узнали «Известия».

Собеседник издания сообщил, что товары IKEA можно будет найти в продаже к конце мая — начале июня, другие марки одежды и парфюмерии из списка — в середине лета.

В целом такой подход приведет к расширению ассортимента в отечественных магазинах, но следует тщательно проработать механизм исключения из списка вендоров, которые решат вернуться в Россию, предупредили эксперты.

Фото на обложке: NP27 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке
  2. 2 SEO-аналитика мебельного рынка. Что изменилось в 2022 году?
  3. 3 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
  4. 4 6 советов по запуску стартапа от менторов МЕГА Accelerator
  5. 5 Аналитики назвали топ-5 угроз кибербезопасности для бизнеса в 2023 году
Консультант в «Яков и Партнёры»
Интересные задачи и перспективы роста
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

14 марта 2023

MARKING HACK

16 марта 2023

Российский венчурный форум

17 марта 2023

ART TEAM

Все ВОЗМОЖНОСТИ