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Товары IKEA вновь стали недоступны к заказу для жителей Москвы

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

IKEA в России сообщила о невозможности оформления заказов для жителей Москвы. У магазина временно отсутствуют интервалы для доставки и самовывоза.

Товары IKEA вновь стали недоступны к заказу для жителей Москвы

Ритейлер 25 июля возобновил онлайн-распродажу после приостановки на выходные. Чтобы оформить заказ покупателям нужно «отстоять» электронную очередь.

Время ожидания в очереди будет зависеть от количества пользователей на сайте и может занять от нескольких минут до более часа. 

Покупатели после перехода на сайт не будут ограничиваться во времени, но при отсутствии активности в течение 10 минут система вернет обратно в очередь. Ранее для каждого покупателя действовал лимит в 15 минут на выбор товаров.

Фото на обложке: Unsplash

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