Товары IKEA вновь стали недоступны к заказу для жителей Москвы

IKEA в России сообщила о невозможности оформления заказов для жителей Москвы. У магазина временно отсутствуют интервалы для доставки и самовывоза.
Ритейлер 25 июля возобновил онлайн-распродажу после приостановки на выходные. Чтобы оформить заказ покупателям нужно «отстоять» электронную очередь.
Время ожидания в очереди будет зависеть от количества пользователей на сайте и может занять от нескольких минут до более часа.
Покупатели после перехода на сайт не будут ограничиваться во времени, но при отсутствии активности в течение 10 минут система вернет обратно в очередь. Ранее для каждого покупателя действовал лимит в 15 минут на выбор товаров.
Фото на обложке: Unsplash
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31 июля 2022
31 июля 2022