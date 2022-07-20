IKEA разрешила совершать покупки на распродаже неограниченное количество времени. Ранее для каждого покупателя действовал лимит в 15 минут на выбор товаров.
О снятии ограничений по времени на выбор товаров свидетельствует новое сообщение на сайте IKEA, которое пользователь видит при входе на сайт.
«После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки», – говорится на сайте. В раннем сообщении было указано, что у покупателя есть всего 15 минут на выбор товаров.
IKEA предупредила, что в случае неактивности на сайте в течение 10 минут система прекратит сеанс и вернет покупателя обратно в онлайн-очередь, в которой, по заявлению IKEA, можно «просидеть» от «нескольких минут до более часа».
Купить товары в IKEA можно только добавив их непосредственно в корзину – личный кабинет и список покупок недоступны. Жители Москвы и Петербурга не смогут купить товары в IKEA потому, что все слоты на доставку оказались распределены спустя два дня после начала распродажи.
Фото на обложке: Graeme Dawes /
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