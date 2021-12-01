IKEA запустила новую кампанию: обустроила сверхмаленькие квартиры по-своему и сдает их за $1 в месяц

IKEA запустила новую имиджевую кампанию. В Токио сверхмаленькие квартиры площадью 10 м2 обустроили в «икеа-стиле», подготовили к заселению и начали сдавать в аренду. Компания хочет показать, что в крохотном помещении тоже можно жить. Арендная плата за такую квартиру составит 99 японских иен, или 64 российских рубля в месяц.

О запуске кампании сообщается на сайте японского подразделения IKEA.

Площадь сдаваемых в аренду квартир не превышает 10 квадратных метров. Они обставлены мебелью и аксессуарами от IKEA и готовы к приему квартиросъемщиков. Квартиры разделены на зоны: спальни, которая располагается на встроенном втором уровне, рабочего пространства, хранения вещей, ванной комнаты, постирочной.

Снять такую квартиру в аренду можно за 99 японских иен, 86 американских центов или 64 рубля в российской валюте в месяц. Правда, смогут это сделать только члены клуба IKEA Family – вступить в него можно бесплатно, оформив заявку на сайте IKEA. Цель кампании, сообщили в IKEA – показать, что в очень маленьких квартирах тоже можно жить.

Токио был выбран не случайно – в городе проживают около 14 млн человек, из-за чего возникает высокий спрос на недвижимость, в том числе в аренду. Квартиры от IKEA будут доступны для аренды до 15 января 2023 года.

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Фото: IKEA