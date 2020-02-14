ИКЕА начала пристраивать собак и кошек из приюта

На сайте российской ИКЕА появился раздел «Домой с другом» , где можно выбрать собаку или кошку из приюта. Об этом Rusbase рассказали в компании.

В разделе выложены фотографии питомцев, под каждой из которых указан возраст и имя животного, а также ссылка на сайт местного приюта или другой организации, где оно содержится.

Сервис доступен в десяти города присутствия ИКЕА в России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Омске, Самаре, Казани, Екатеринбурге и Уфе.

ИКЕЯ планирует пополнять раздел с животными и обновлять информацию о тех, которые найдут постоянный дом. Рядом с такими питомцами будет появляться статус «Уже дома».