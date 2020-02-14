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ИКЕА начала пристраивать собак и кошек из приюта

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

На сайте российской ИКЕА появился раздел «Домой с другом», где можно выбрать собаку или кошку из приюта. Об этом Rusbase рассказали в компании.

ИКЕА начала пристраивать собак и кошек из приюта

В разделе выложены фотографии питомцев, под каждой из которых указан возраст и имя животного, а также ссылка на сайт местного приюта или другой организации, где оно содержится.

Сервис доступен в десяти города присутствия ИКЕА в России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Омске, Самаре, Казани, Екатеринбурге и Уфе.

ИКЕЯ планирует пополнять раздел с животными и обновлять информацию о тех, которые найдут постоянный дом. Рядом с такими питомцами будет появляться статус «Уже дома».

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