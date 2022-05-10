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IKEA будет платить зарплату своим сотрудникам в России до августа

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Остановившая работу в России IKEA продолжит платить зарплату своим сотрудникам в стране до августа, хотя планировала перестать это делать в мае. Российский штат IKEA насчитывает 15 тысяч человек.

IKEA будет платить зарплату своим сотрудникам в России до августа

Продление срока оплаты труда находящимся в «простое» сотрудникам IKEA в России анонсировал владелец Ingka Group Толга Онку. Группа является собственником всех магазинов IKEA, а также российских торговых центров «Мега».

Когда IKEA решила приостановить работу в России из-за сложностей с поставками и непростых условий торговли, вызванных санкциями, в компании сказали, что продолжат платить зарплату своим сотрудникам в России, которых насчитывается 15 тысяч человек, до мая. Теперь этот срок продлен на три месяца – до августа.

Онку не стал рассказывать агентству, планирует ли IKEA полностью и окончательно свернуть свою деятельность в России. Он уточнил, что компания будет дальше анализировать ситуацию и принимать соответствующие решения.

На долю России приходится 4% мировых продаж Ingka Group. В 2021 году работа в стране принесла группе 1,6 млрд евро.

Фото на обложке: Alex Millauer / Shutterstock

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