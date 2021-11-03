IKEA впервые за два года повысит цены из-за подорожания сырья

IKEA объявила о повышении цен – это произойдет впервые за два года. Причинами для этого компания назвала подорожание сырья для изготовления продукции, а также сбои в цепочках поставок, которые привели к дефициту необходимых материалов.
Конкретной информации, насколько поднимут цены, в IKEA не назвали, пишет Financial Times. Там уточнили, что это останется на совести магазинов-продавцов – товары для них материнская компания Inter Ikea начнет отпускать по уже повышенным ценам.
Inter Ikea является центральным игроком во франчайзинговой системе мебельного ритейлера, разрабатывая и поставляя ассортимент продукции, а также взимая с ритейлеров 3% от оборота за использование своего бренда и концепции.
Последний раз IKEA поднимала цены в 2019 году. Нынешнее повышение, по информации газеты, может стать гораздо более значительным, потому что компания теряет прибыль из-за подорожания сырья и сбоя в цепочках поставок, которые привели к дефициту материалов для изготовления продукции.
Прибыль Inter Ikea за год упала на 17% до 1,4 млрд евро, однако объем продаж вырос на 6% и достиг рекордного показателя в 41,9 млрд евро.
По словам финансового директора Inter Ikea Мартина ван Дама, 2022 финансовый год компании будет «не легче», чем 2021-ый.
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Фото на обложке: Tanawat Chantradilokrat /
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