IKEA откроет виртуальный магазин в Roblox

Шведская мебельная компания IKEA сообщила об запуске первого виртуального магазина в метавселенной Roblox — The Co-Worker Game. Его двери «откроются» 24 июня.

Пользователи смогут устроиться туда на оплачиваемую работу. Всего в проекте доступно 10 ролей, включая продавцов, консультантов, грузчиков, поваров.

В компании обещают гибкий график, удаленный формат работы и почасовую оплату — €14,80. Устроиться на работу в виртуальную IKEA могут только граждане Великобритании и Ирландии старше 18 лет.

Фото на обложке: IKEA