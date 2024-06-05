Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

IKEA откроет виртуальный магазин в Roblox

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Шведская мебельная компания IKEA сообщила об запуске первого виртуального магазина в метавселенной Roblox — The Co-Worker Game. Его двери «откроются» 24 июня.

IKEA откроет виртуальный магазин в Roblox

Пользователи смогут устроиться туда на оплачиваемую работу. Всего в проекте доступно 10 ролей, включая продавцов, консультантов, грузчиков, поваров.

В компании обещают гибкий график, удаленный формат работы и почасовую оплату — €14,80. Устроиться на работу в виртуальную IKEA могут только граждане Великобритании и Ирландии старше 18 лет. 

Фото на обложке: IKEA

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ИКРА провела образовательный квест в метавселенной Roblox для международной компании
  2. 2 Виртуальный брендформанс — зачем бизнесу создавать метавселенную в Roblox
  3. 3 Лучшие практики обучения сотрудников от международных брендов, и чему нам стоит у них поучиться
  4. 4 Устраивайтесь поудобнее: мебель на замену IKEA
  5. 5 SEO-аналитика мебельного рынка. Что изменилось в 2022 году?
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июня 2024

Лидеры цифровой трансформации

05 июня 2024

Дизайн-цех

06 июня 2024

Smart Social

Все ВОЗМОЖНОСТИ