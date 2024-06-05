IKEA откроет виртуальный магазин в Roblox

Шведская мебельная компания IKEA сообщила об запуске первого виртуального магазина в метавселенной Roblox — The Co-Worker Game. Его двери «откроются» 24 июня.
Пользователи смогут устроиться туда на оплачиваемую работу. Всего в проекте доступно 10 ролей, включая продавцов, консультантов, грузчиков, поваров.
В компании обещают гибкий график, удаленный формат работы и почасовую оплату — €14,80. Устроиться на работу в виртуальную IKEA могут только граждане Великобритании и Ирландии старше 18 лет.
Фото на обложке: IKEA
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ИКРА провела образовательный квест в метавселенной Roblox для международной компании
- 2 Виртуальный брендформанс — зачем бизнесу создавать метавселенную в Roblox
- 3 Лучшие практики обучения сотрудников от международных брендов, и чему нам стоит у них поучиться
- 4 Устраивайтесь поудобнее: мебель на замену IKEA
- 5 SEO-аналитика мебельного рынка. Что изменилось в 2022 году?
ВОЗМОЖНОСТИ
05 июня 2024
05 июня 2024
06 июня 2024